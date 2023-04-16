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Купить квартиру с бассейном в Паралимни, Кипр

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат 103 м²
€ 189,000
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака. Он имеет 92 кв.м. крытые ин…
Квартира 2 комнатыв Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат 130 м²
€ 202,000
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака. Он имеет 86 кв.м. крытые ин…
Квартира 2 комнатыв Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат 118 м²
€ 420,000
Продается двухкомнатная квартира в Джермасогея - провинция Лимассол, с 102 кв.м. крытые инте…
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