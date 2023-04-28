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Квартиры в Паралимни, Кипр

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18 объектов найдено
Квартира 1 комната в Паралимни, Кипр
Квартира 1 комната
Паралимни, Кипр
1 Количество комнат 42 м²
€ 59,000
Подержанная квартира на первом этаже спальни на продажу в Капарисе - провинция Фамагуста. Кв…
Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат 108 м²
€ 180,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Лакатамии - провинция Никосия, с 8…
Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат 103 м²
€ 189,000
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака. Он имеет 92 кв.м. крытые ин…
Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат 130 м²
€ 202,000
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака. Он имеет 86 кв.м. крытые ин…
Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
3 Количество комнат 123 м²
€ 190,000
Продается трехкомнатная квартира в Дрозии - провинции Ларнака, на первом этаже жилого дома. …
Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат 118 м²
€ 420,000
Продается двухкомнатная квартира в Джермасогея - провинция Лимассол, с 102 кв.м. крытые инте…
Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
3 Количество комнат 96 м²
€ 190,000
Продается трехкомнатная квартира в центре города - провинция Пафос, с 96 кв.м. крытые интерь…
Квартира 1 комната в Паралимни, Кипр
Квартира 1 комната
Паралимни, Кипр
1 Количество комнат 61 м²
€ 188,000
Продается двухкомнатная квартира в Ливадии - провинции Ларнака, на первом этаже жилого дома.…
Квартира 1 комната в Паралимни, Кипр
Квартира 1 комната
Паралимни, Кипр
1 Количество комнат 65 м²
€ 188,000
Продается двухкомнатная квартира в Ливадии - провинции Ларнака, на первом этаже жилого дома.…
Квартира 1 комната в Паралимни, Кипр
Квартира 1 комната
Паралимни, Кипр
1 Количество комнат 65 м²
€ 188,000
Продается двухкомнатная квартира в Ливадии - провинция Ларнака, на втором этаже жилого дома.…
Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат 113 м²
€ 200,000
Продается двухкомнатная квартира в Агиос Иоаннис - провинция Лимассол, с 92 кв.м. крытые инт…
Квартира 1 комната в Паралимни, Кипр
Квартира 1 комната
Паралимни, Кипр
1 Количество комнат 63 м²
€ 147,000
Продается в строительстве спальни в часовне - провинции Лимассол, с 54 кв.м. крытых интерьер…
Квартира 1 комната в Паралимни, Кипр
Квартира 1 комната
Паралимни, Кипр
1 Количество комнат 68 м²
€ 147,000
Продается двухкомнатная квартира в часовне - провинция Лимассол, с 54 т.м. крытые интерьеры …
Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат 189 м²
€ 170,000
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака, на втором этаже жилого дома…
Квартира 1 комната в Паралимни, Кипр
Квартира 1 комната
Паралимни, Кипр
1 Количество комнат 68 м²
€ 147,000
Продается в стадии строительства спальня в часовне - провинция Лимассол, с 57 кв.м. крытые и…
Квартира 1 комната в Паралимни, Кипр
Квартира 1 комната
Паралимни, Кипр
1 Количество комнат 68 м²
€ 147,000
Продается в стадии строительства спальня в часовне - провинция Лимассол, с 56 кв.м. крытые и…
Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат 97 м²
€ 176,000
Продается двухкомнатная квартира на первом этаже в Лакатамии - провинция Никосия, с 79 кв.м.…
Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
2 Количество комнат 163 м²
€ 190,000
Продается двухкомнатная квартира в районе Лакатамия - провинция Никосия, на третьем и послед…
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