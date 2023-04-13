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Купить вилла с бассейном в Пафос, Кипр

Пейя
105
Пафос
49
Героскипу
47
koinoteta chloraka
45
Пафос
44
Chloraka
43
Neo Chorio
31
Empa
30
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292 объекта найдено
Вилла 7 комнатв Пейя, Кипр
Вилла 7 комнат
Пейя, Кипр
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 4,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
Вилла 4 комнатыв Empa, Кипр
Вилла 4 комнаты
Empa, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 530,000
Продается 2-этажная вилла площадью 165 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. К не…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 567,000
Продается 1-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 494,000
Продается 1-этажная вилла площадью 155 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 568,000
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 523,000
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 544,000
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 523,000
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 615,000
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 615,000
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 605,000
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 1-этажная вилла площадью 289 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 597,000
Продается 1-этажная вилла площадью 171 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 572,000
Продается 1-этажная вилла площадью 198 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 646,000
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 4 спальни
Нео Хорио, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 638,000
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 4 спальни
Нео Хорио, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 583,000
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 199 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 147 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 596,000
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 532,000
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 541,000
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,065,000
Продается 1-этажная вилла площадью 313 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,048,000
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,048,000
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,048,000
Продается 1-этажная вилла площадью 287 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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