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Купить таунхаус с бассейном в Пафос, Кипр

Героскипу
20
Chloraka
10
koinoteta chloraka
10
Пафос
9
Пафос
9
Empa
4
koinoteta empas
4
koinoteta talas
4
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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Катикас, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Катикас, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 1 комнатав Пафос, Кипр
Таунхаус 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 318,000
Роскошный жилой комплекс расположен в самом сердце Като Пафоса. По уровню обслуживания, мест…
Таунхаус 1 комнатав Пафос, Кипр
Таунхаус 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 359,000
Превосходный Танхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце города Пафос, расположен в …

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

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