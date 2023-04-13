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Купить таунхаус с видом на море в Пафос, Кипр

Героскипу
20
Chloraka
10
koinoteta chloraka
10
Пафос
9
Пафос
9
Empa
4
koinoteta empas
4
koinoteta talas
4
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5 объектов найдено
Таунхаус 3 комнатыв Продроми, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Продроми, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 125,000
Продается таунхаус площадью 105 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 2 спальнив Катикас, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Катикас, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 270,000
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 2 спальнив Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Мезонета находится в историческом месте"Town of the Kings" с замечательный видом на море и г…
Таунхаус 2 спальнив Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается таунхаус площадью 123 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальнив Пафос, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 379,900
Особенности проекта: Курорт был спроектирован с учетом комфорта, отдыха и удовольствия, пред…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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