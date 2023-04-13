Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос
  4. Студии

Купить квартира-студия с бассейном в Пафос, Кипр

Студия В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальнив Guzelyurt, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Guzelyurt, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 148 м²
€ 115,229
Дом 4 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат 320 м²
€ 1,935,629
Продается 2-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 2 спальнив Kouklia, Кипр
Вилла 2 спальни
Kouklia, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 341,465
Продается 1-этажная вилла площадью 126 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 2 спальных комнат. Из…
Квартира 3 спальнив koinoteta agiou tychona, Кипр
Квартира 3 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/5 Этаж
€ 719,657
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 2 комнатыв Орунта, Кипр
Квартира 2 комнаты
Орунта, Кипр
2 Количество комнат 104 м²
€ 266,025
For sale under construction two bedroom apartment in Livadia - Larnaka province, on the seco…
Квартира 2 спальнив demos germasogeias, Кипр
Квартира 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 933,073
Продается квартира площадью 178 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 292 м²
€ 750,429
Продается 1-этажная вилла площадью 292 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Квартира 1 комнатав Пафос, Кипр
Квартира 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 302,752
Данный жилой комплекс состоит из 6 блоков с тщательно продуманным расположением, которое обе…
Коттедж 3 комнатыв Орунта, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 128 м²
€ 263,959
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Пернере - провинция Фамагуста. Дом состоит из 1…
Квартира 1 комнатав Орунта, Кипр
Квартира 1 комната
Орунта, Кипр
1 Количество комнат 60 м²
€ 126,678
For sale under construction one bedroom apartment in Kato Polemidia - Limassol province, wit…
Коттедж 4 комнатыв Орунта, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Орунта, Кипр
4 Количество комнат 190 м²
€ 400,830
Продается отдельный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, с 205 к…
Вилла 1 комнатав Нео Хорио, Кипр
Вилла 1 комната
Нео Хорио, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 615,431
3/4 спальные виллы. 3/4 спальни с ванными комнатами.Вид на мореБассейн Сад на крыше Крытый г…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти