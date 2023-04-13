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Купить квартира-студия в Пафос, Кипр

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1 объект найдено
Студия 1 комнатав Пафос, Кипр
Студия 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² Количество этажей 3
€ 140,000
Апартамент В-102 — это удобная и современная квартира-студия в центре Пафоса в комплек…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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