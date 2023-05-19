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Многоуровневые квартиры с видом на море в Район Пафос, Кипр

Многоуровневые квартиры В архив
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 спальни в Пафос, Кипр
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 296 м²
Этаж 1/4
€ 830,000
Мезонет (М3) 296 м2. 4 спальни. Современный жилой комплекс уникального архитектурно…
Многоуровневые квартиры 3 спальни в Пафос, Кипр
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Этаж 1/4
€ 690,000
Maisonette (апартаменты в 2 уровня) (M2) 283 м2. 3 спальни. Современный жилой …

Параметры недвижимости в Район Пафос, Кипр

с видом на горы
недорогая
элитная
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