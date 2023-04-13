Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос
  4. Особняки

Купить особняк с видом на море в Пафос, Кипр

Особняк В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартирав Кипр, Кипр
Квартира
Кипр, Кипр
€ 324,338
Расположенный в самом сердце Пафоса, комплекс находится в спокойном жилом районе, с восхитит…
Квартира 1 комнатав Agios Athanasios, Кипр
Квартира 1 комната
Agios Athanasios, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 485,396
Современный жилой проект, состоящий из 3 пятиуровневых многоквартирных домов, расположенных …
Квартира 2 спальнив demos germasogeias, Кипр
Квартира 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 496,811
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Вилла 3 спальнив Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 974,565
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 5 спаленв demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 5 спален
demos mesa geitonias, Кипр
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 8,437,358
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 253 м²
€ 722,322
Продается 2-этажная вилла площадью 253 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Квартира 1 комнатав Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат 58 м²
€ 98,996
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака. Это имеет 51 т.м. крытые ин…
Квартира 2 комнатыв Орунта, Кипр
Квартира 2 комнаты
Орунта, Кипр
2 Количество комнат 85 м²
€ 227,289
Продается квартира с двумя спальнями на первом этаже в Plati Aglantzias - провинция Никосия,…
Таунхаус 2 спальнив demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 347,421
Продается таунхаус площадью 106 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Квартира 2 комнатыв Орунта, Кипр
Квартира 2 комнаты
Орунта, Кипр
2 Количество комнат 96 м²
€ 197,093
Роскошная квартира с двумя спальнями на продажу в провинции Паралимни - Фамагуста, в 3. Этаж…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 519,146
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Квартира 4 комнатыв demos germasogeias, Кипр
Квартира 4 комнаты
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 843,736
Продается квартира площадью 138 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти