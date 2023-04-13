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Купить особняк в Пафос, Кипр

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1 объект найдено
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданствов Kouklia, Кипр
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданство
Kouklia, Кипр
4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,395,000
Новый проект и лаку; Лучшего гольф курот Европы 2018 год и раку; по ферси международной спуц…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

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