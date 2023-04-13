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Купить дом с видом на море в Пафос, Кипр

Пафос
532
Пейя
107
Героскипу
71
koinoteta chloraka
56
Пафос
56
Chloraka
54
Empa
37
koinoteta empas
37
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602 объекта найдено
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 140 м²
€ 655,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат 372 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 8 спаленв Пафос, Кипр
Дом 8 спален
Пафос, Кипр
10 Количество комнат 440 м²
€ 799,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 6 спаленв Пафос, Кипр
Дом 6 спален
Пафос, Кипр
8 Количество комнат 440 м²
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 250 м²
€ 700,000
Продается 1-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 294 м²
€ 1,055,000
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 2 спальнив Пафос, Кипр
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 168 м²
€ 599,000
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 210 м²
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 142 м²
€ 355,000
Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 265 м²
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 260 м²
€ 1,450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 250 м²
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 440 м²
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 164 м²
€ 659,000
Продается 2-этажная вилла площадью 164 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 135 м²
€ 330,000
Продается 2-этажная вилла площадью 135 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат 409 м²
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 1 комнатав Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 300 м²
€ 3,000,000
Продается частная трех этажная вилла на просторном участке (30 соток) с панорамным видом на …
Дом 1 комнатав Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 450 м²
€ 2,500,000
Продается двухэтажный дом, окруженный садом и расположен на просторном участке с частным бас…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 370 м²
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 370 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 7 спаленв Пафос, Кипр
Дом 7 спален
Пафос, Кипр
8 Количество комнат 693 м²
€ 2,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 693 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 178 м²
€ 970,000
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 310 м²
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 250 м²
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 300 м²
€ 1,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 2 спальнив Пафос, Кипр
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 245 м²
€ 654,500
Продается 2-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 2 спальнив Пафос, Кипр
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 140 м²
€ 480,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 274 м²
€ 880,000
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 300 м²
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 207 м²
€ 399,000
Продается 2-этажная вилла площадью 207 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 1 комнатав Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 500 м²
€ 2,300,000
Потрясающая Вилла класса люкс, с потрясающим панорамным видом на море. С четырьмя спальными …

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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