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Купить дом в Пафос, Кипр

Пафос
532
Пейя
107
Героскипу
71
koinoteta chloraka
56
Пафос
56
Chloraka
54
Empa
37
koinoteta empas
37
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1 015 объектов найдено
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 140 м²
€ 655,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 144 м²
€ 895,000
Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат 372 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 8 спаленв Пафос, Кипр
Дом 8 спален
Пафос, Кипр
10 Количество комнат 440 м²
€ 799,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 6 спаленв Пафос, Кипр
Дом 6 спален
Пафос, Кипр
8 Количество комнат 440 м²
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 250 м²
€ 700,000
Продается 1-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 294 м²
€ 1,055,000
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
6 Количество комнат 340 м²
€ 2,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 138 м²
€ 520,000
Продается 2-этажная вилла площадью 138 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 2 спальнив Пафос, Кипр
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 168 м²
€ 599,000
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 210 м²
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 142 м²
€ 355,000
Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 265 м²
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 260 м²
€ 1,450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 250 м²
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 440 м²
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 180 м²
€ 420,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 235 м²
€ 585,000
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 1 комнатав Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 316 м²
€ 1,995,000
Предлагаем виллы на продажу в комплексе с гольф клубом. Благодаря сотрудничеству всемирно пр…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 164 м²
€ 659,000
Продается 2-этажная вилла площадью 164 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 135 м²
€ 330,000
Продается 2-этажная вилла площадью 135 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 5 спаленв Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат 409 м²
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 4 спальнив Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 161 м²
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 1 комнатав Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 300 м²
€ 3,000,000
Продается частная трех этажная вилла на просторном участке (30 соток) с панорамным видом на …
Дом 1 комнатав Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 450 м²
€ 2,500,000
Продается двухэтажный дом, окруженный садом и расположен на просторном участке с частным бас…
Дом 1 комнатав Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 200 м²
€ 420,000
Описание объекта:Крытый гаражЧастный бассейнДо пляжа 200 мГостевой туалет Есть кондиционерыР…
Дом 1 комнатав Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 128 м²
€ 580,000
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
Дом 1 комнатав Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 126 м²
€ 530,000
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
Дом 1 комнатав Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 126 м²
€ 530,000
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
Дом 1 комнатав Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 128 м²
€ 575,000
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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