Вилла 3 спальни Konia, Кипр 4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 355,000

Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…