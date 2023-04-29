Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос
  4. Дуплексы

Дуплексы с видом на горы в Пафос, Кипр

Дуплекс В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 6 спален в Лимасол, Кипр
Дом 6 спален
Лимасол, Кипр
10 Количество комнат 1 344 м²
€ 4,957,027
Продается 3-этажная вилла площадью 1344 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эта…
Квартира 1 комната в Лимасол, Кипр
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат 13/1 Этаж
Цена по запросу
Проектирование роскошных и по истинне красивых резиденций и с интеллектуальным, систематичес…
Квартира 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Квартира 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 4 ванных комнат 215 м²
€ 1,740,000
This modern project is located a tranquil safe neighbourhood in a thriving location, a centr…
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 200 м²
€ 697,949
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 301 м²
€ 749,502
Продается 1-этажная вилла площадью 301 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Дом 1 комната в Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 637 м²
€ 2,478,513
Продается 5-спальная вилла с видом на море и горы в поселке Тала. Описание недвижимостиЭтот …
Коттедж 3 комнаты в Ларнака, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 148 м²
€ 206,006
For sale a semi-detached three bedroom under construction house in Deftera - Nicosia distric…
Вилла 4 спальни в Кипр, Кипр
Вилла 4 спальни
Кипр, Кипр
240 м²
€ 756,865
Светлая вилла расположена в престижном районе Лимассола, Кипр. На вилле площадью 240 кв.м 4 …
Дом 5 спален в Лимасол, Кипр
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат 462 м²
€ 2,112,971
Продается 3-этажная вилла площадью 462 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Квартира 3 комнаты в Лимасол, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 147 м²
€ 384,546
Three bedroom under construction penthouse apartment with roof garden, for sale in Mesa Geit…
Таунхаус 1 комната в Konia, Кипр
Таунхаус 1 комната
Konia, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 321,000
Продается таунхаус площадью 93 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимость…
Дом 1 спальня в Лимасол, Кипр
Дом 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат 415 м²
€ 2,280,232
Продается трех этажная Вилла. Дом состоит из:5 спален2 ванные комнаты3 душевые комнаты1 офис…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти