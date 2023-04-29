ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
10
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Пафос
Дуплексы
Дуплексы с видом на горы в Пафос, Кипр
Дуплекс
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 6 спален
Лимасол, Кипр
10 Количество комнат
1 344 м²
€ 4,957,027
Продается 3-этажная вилла площадью 1344 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эта…
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат
13/1 Этаж
Цена по запросу
Проектирование роскошных и по истинне красивых резиденций и с интеллектуальным, систематичес…
Квартира 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
4 ванных комнат
215 м²
€ 1,740,000
This modern project is located a tranquil safe neighbourhood in a thriving location, a centr…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат
200 м²
€ 697,949
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат
301 м²
€ 749,502
Продается 1-этажная вилла площадью 301 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
637 м²
€ 2,478,513
Продается 5-спальная вилла с видом на море и горы в поселке Тала. Описание недвижимостиЭтот …
Коттедж 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат
148 м²
€ 206,006
For sale a semi-detached three bedroom under construction house in Deftera - Nicosia distric…
Вилла 4 спальни
Кипр, Кипр
240 м²
€ 756,865
Светлая вилла расположена в престижном районе Лимассола, Кипр. На вилле площадью 240 кв.м 4 …
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
462 м²
€ 2,112,971
Продается 3-этажная вилла площадью 462 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Квартира 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
147 м²
€ 384,546
Three bedroom under construction penthouse apartment with roof garden, for sale in Mesa Geit…
Таунхаус 1 комната
Konia, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 321,000
Продается таунхаус площадью 93 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимость…
Дом 1 спальня
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат
415 м²
€ 2,280,232
Продается трех этажная Вилла. Дом состоит из:5 спален2 ванные комнаты3 душевые комнаты1 офис…
Параметры недвижимости в Пафос, Кипр
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты