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Дуплексы в Пафос, Кипр

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Tsada, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Tsada, Кипр
101 м²
€ 885,000
Новый дуплексный дизайн - это двухуровневая квартира, которая создает пространство и уединен…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с бассейном
недорогая
элитная
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