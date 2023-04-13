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Купить коттедж с бассейном в Пафос, Кипр

koinoteta mandrion
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Героскипу
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Пафос
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Пафос
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Коттедж 3 спальнив koinoteta talas, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta talas, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 157 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

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