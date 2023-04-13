Купить коттедж в Пафос, Кипр

Коттедж 2 спальни Пафос, Кипр 3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2

€ 220,000

Продается 2-этажный коттедж площадью 113 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…