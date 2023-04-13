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Купить коттедж в Пафос, Кипр

koinoteta mandrion
20
Героскипу
4
Empa
3
koinoteta empas
3
Пафос
3
Пафос
3
koinoteta talas
2
Пейя
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34 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Героскипу, Кипр
Коттедж 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив Героскипу, Кипр
Коттедж 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив Героскипу, Кипр
Коттедж 3 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 315,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 347,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 341,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 341,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 347,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 2 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 2 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 286,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 123 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 2 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 2 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 286,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив koinoteta talas, Кипр
Коттедж 3 спальни
koinoteta talas, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 157 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 2 спальнив Kamares, Кипр
Коттедж 2 спальни
Kamares, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 121 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 2 спальнив Пафос, Кипр
Коттедж 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 220,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 113 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 3 спальнив Пафос, Кипр
Коттедж 3 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 400,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 133 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 4 комнатыв Пейя, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Пейя, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 0 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью
Коттедж 3 комнатыв Empa, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Empa, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 408,000
This 3 bedroom bungalow with luxury finishesboth bedrooms are en-suite, is located inthe Ven…
Коттедж 3 комнатыв Empa, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Empa, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 392,000
Продается вилла с 2 спальнями, расположенная в Хлораке (Пафос). Этот район считается одним и…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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