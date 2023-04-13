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Купить квартиру с бассейном в Пафос, Кипр

Пафос
153
Пафос
79
koinoteta chloraka
13
Chloraka
12
Empa
9
koinoteta empas
9
Героскипу
5
Пейя
5
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9 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 245 м² 3/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 245 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 93 м² 2/1 Этаж
€ 375,000
Продается квартира площадью 93 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Комната 3 комнатыв Mesogi, Кипр
Комната 3 комнаты
Mesogi, Кипр
3 Количество комнат 180 м²
€ 370,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, площадью 151 кв. к…
Квартира 1 спальняв Chloraka, Кипр
Квартира 1 спальня
Chloraka, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Апартаменты расположенны в историческом месте"Town of the Kings"г.Пафос, рядом с торговыми ц…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 85 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 225,000
Продается квартира площадью 75 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 189,000
Продается квартира площадью 85 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 375,000
Продается квартира площадью 93 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 245 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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