Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос
  4. Квартиры

Купить квартиру с видом на горы в Пафос, Кипр

Пафос
153
Пафос
79
koinoteta chloraka
13
Chloraka
12
Empa
9
koinoteta empas
9
Героскипу
5
Пейя
5
Показать больше
Квартира В архив
Очистить
7 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 153 м² Количество этажей 1
€ 1,330,000
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 107 м² 2/1 Этаж
€ 315,000
Продается квартира площадью 107 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
Квартира 3 спальнив Empa, Кипр
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 190 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Empa, Кипр
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается квартира площадью 189 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,330,000
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 240,000
Продается квартира площадью 78 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 315,000
Продается квартира площадью 107 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состо…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти