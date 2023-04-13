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Купить квартиру в Пафос, Кипр

Пафос
153
Пафос
79
koinoteta chloraka
13
Chloraka
12
Empa
9
koinoteta empas
9
Героскипу
5
Пейя
5
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211 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 151 м² 4/4 Этаж
€ 430,000
Резиденция № В4-А310, блок 4, в комплексе Жемчужный парк – это великолепные 2-комнатны…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 151 м² 1/4 Этаж
€ 370,000
Резиденция № В4-А010, блок 4, в комплексе Жемчужный парк – это великолепные 2-комнатны…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 117 м² 1/4 Этаж
€ 285,000
Резиденция № A011, блок 4, в комплексе Жемчужный парк – это великолепные 2-комнатные а…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 141 м² 1/5 Этаж
€ 325,000
Квартира № 102 — это красивые апартаменты с 3 спальнями на 1м этаже блока B. Компле…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 110 м² 1/5 Этаж
€ 230,000
Квартира ВВ-А103 — это красивые апартаменты с 3 спальнями на 1м этаже блока B. &quo…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат 108 м² 1/3 Этаж
€ 240,000
Апартамент В-101 — это удобная и современная квартира с 2 спальнями в центре Пафоса в …
Квартира 1 спальняв Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
1 ванных комнат 75 м² 1/3 Этаж
€ 170,000
Апартамент В-103 — это удобная и современная квартира с 1 спальней в центре Пафоса в к…
Студия 1 комнатав Пафос, Кипр
Студия 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² Количество этажей 3
€ 140,000
Апартамент В-102 — это удобная и современная квартира-студия в центре Пафоса в комплек…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 649,000
Это стильное жилое и коммерческое здание класса люкс предназначено для того, чтобы предложит…
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 176 м² 3/1 Этаж
€ 611,000
Продается квартира площадью 176 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 3 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 245 м² 3/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 245 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 1 спальняв Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
2 Количество комнат 64 м² 2/1 Этаж
€ 361,000
Продается квартира площадью 64 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 126 м² 1/1 Этаж
€ 460,000
Продается квартира площадью 126 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 153 м² Количество этажей 1
€ 1,330,000
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 2 спальнив Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 93 м² 2/1 Этаж
€ 375,000
Продается квартира площадью 93 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 1 комнатав Пафос, Кипр
Квартира 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 88 м² Количество этажей 1
€ 385,000
Все преимущества проживания в роскошной гостинице воплощены в комплексе жилой недвижимости, …
Квартира 1 комнатав Пафос, Кипр
Квартира 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 87 м² Количество этажей 1
€ 395,000
Все преимущества проживания в роскошной гостинице воплощены в комплексе жилой недвижимости, …
Квартира 1 комнатав Пафос, Кипр
Квартира 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 88 м² Количество этажей 1
€ 365,000
Все преимущества проживания в роскошной гостинице воплощены в комплексе жилой недвижимости, …
Квартира 2 комнатыв Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Пафос, Кипр
2 Количество комнат 94 м² Количество этажей 1
€ 305,000
Данный объект является частью высококлассного прибрежного комплекса. Проект находится недале…
Квартира 2 комнатыв Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Пафос, Кипр
2 Количество комнат 135 м² Количество этажей 1
€ 505,000
Akamantis Gardens – это комплекс, пользующийся популярностью среди тех, кто любит отды…
Квартира 1 комнатав Пафос, Кипр
Квартира 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 80 м² Количество этажей 1
€ 305,000
Данный жилой комплекс состоит из 6 блоков с тщательно продуманным расположением, которое обе…
Квартира 2 комнатыв Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Пафос, Кипр
2 Количество комнат 101 м² Количество этажей 1
€ 325,100
В элитном комплексе , расположенном в центре Пафоса, продается квартира с двумя спальнями. Э…
Квартира 2 комнатыв Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Пафос, Кипр
2 Количество комнат 94 м² Количество этажей 1
€ 305,000
Этот таунхаус располагается на территории комплекса Парадайс Гарденз, который может похваста…
Квартира 2 комнатыв Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Пафос, Кипр
2 Количество комнат 83 м² Количество этажей 1
€ 305,000
Эксклюзивная 2 спальная квартира с частным садом и безусловным правом собственности. Объект …
Квартира 2 комнатыв Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Пафос, Кипр
2 Количество комнат 96 м² Количество этажей 1
€ 303,336
Современная квартира с 2 спальнями находится в одном из центральных микрорайонов Пафоса - в …
Квартира 2 комнатыв Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Пафос, Кипр
2 Количество комнат 94 м² Количество этажей 1
€ 305,000
НДС включен, если предусматривается В одном из самых престижных жилых проектов - Реджина Гар…
Квартира 1 комнатав Пафос, Кипр
Квартира 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат 67 м² Количество этажей 1
€ 350,000
Комплекс: Роскошный жилой комплекс расположен в самом сердце Като Пафоса. По уровню обслужив…
Квартира 2 комнатыв Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Пафос, Кипр
2 Количество комнат 72 м² Количество этажей 1
€ 345,000
Все преимущества проживания в роскошной гостинице воплощены в комплексе жилой недвижимости, …
Квартира 2 комнатыв Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Пафос, Кипр
2 Количество комнат 79 м² Количество этажей 1
€ 360,000
Все преимущества проживания в роскошной гостинице воплощены в комплексе жилой недвижимости, …
Квартира 2 комнатыв Пафос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Пафос, Кипр
2 Количество комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 420,000
Все преимущества проживания в роскошной гостинице воплощены в комплексе жилой недвижимости, …

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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