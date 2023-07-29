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128
Сообщество Хлорака
80
Chloraka
79
Героскипу
59
Пафос
54
Polis Chrysochous
44
Empa
31
Сообщество Ebas
31
Tsada
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275 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
4
2
2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 810,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Empa, Кипр
5
3
2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€ 910,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
4
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€ 980,000
Рекомендовать
Вилла 7 комнат
Пейя, Кипр
7
3
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
€ 4,000,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты
Empa, Кипр
4
2
Продается 2-этажная вилла площадью 165 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. К не…
€ 530,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 567,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 155 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 494,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 568,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 523,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 544,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 523,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 615,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 615,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 605,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 539,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 539,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 289 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 680,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 171 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 597,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 198 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 572,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 646,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
4
1
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€ 695,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
4
1
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€ 583,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 199 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 539,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 147 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 539,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 539,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 539,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 596,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 532,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 541,000
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Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4
1
Продается 1-этажная вилла площадью 313 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€ 1,065,000
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Параметры недвижимости в Пафос, Кипр
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