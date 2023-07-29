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Виллы с видом на море в Пафос, Кипр

Пейя
128
Сообщество Хлорака
80
Chloraka
79
Героскипу
59
Пафос
54
Polis Chrysochous
44
Empa
31
Сообщество Ebas
31
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270 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 810,000
Вилла 4 спальни в Empa, Кипр
Вилла 4 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€ 910,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€ 980,000
Вилла 4 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла с 4 спальнями. (V11) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце п…
€ 895,000
Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 209 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла с 3 спальнями. (V5) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце по…
€ 825,000
Вилла 7 комнат в Пейя, Кипр
Вилла 7 комнат
Пейя, Кипр
Комнаты 7
Количество этажей 3
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
€ 4,000,000
Вилла 3 комнаты в Пафос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. Недви…
€ 435,000
Вилла 3 комнаты в Пафос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море. Недви…
€ 435,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 567,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 155 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 494,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 568,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 523,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 544,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 523,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 615,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 615,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 605,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 539,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 539,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 289 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 680,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 171 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 597,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 198 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 572,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 646,000
Вилла 4 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€ 695,000
Вилла 4 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€ 583,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 199 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 539,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 147 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 539,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 539,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 539,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 596,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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