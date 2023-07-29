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Виллы в Пафос, Кипр

Пейя
128
Сообщество Хлорака
80
Chloraka
79
Героскипу
59
Пафос
54
Polis Chrysochous
44
Empa
31
Сообщество Ebas
31
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535 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Armou, Кипр
Вилла 4 спальни
Armou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 519 м²
Откройте для себя воплощение роскошной жизни с этим эксклюзивным развитием виллы, расположен…
€ 1,760,000
Вилла 3 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
This 3-bedroom two-storey house with a private pool and panoramic sea views is located in a …
€ 426,000
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 810,000
Вилла 6 спален в Konia, Кипр
Вилла 6 спален
Konia, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 499 м²
This newly built, impeccably designed 6+ bedroom residence boasts unparalleled sea views. Pe…
€ 3,500,000
Вилла 4 спальни в Empa, Кипр
Вилла 4 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€ 910,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€ 980,000
Вилла 4 спальни в Каллепея, Кипр
Вилла 4 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 263 м²
Petra чрезвычайно просторная и светлая, этот дизайн с 4 спальнями максимизирует вид из каждо…
€ 2,555,000
Вилла 4 спальни в Agios Georgios Pegeias, Кипр
Вилла 4 спальни
Agios Georgios Pegeias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 468 м²
Сказочная вилла на берегу моря в эксклюзивном месте Агиос Георгиос на полуострове Акамас. Бе…
€ 5,250,000
Вилла 5 спален в Armou, Кипр
Вилла 5 спален
Armou, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 499 м²
Откройте для себя воплощение роскошной жизни с этим эксклюзивным развитием виллы, расположен…
€ 1,800,000
Вилла 3 спальни в Камарес, Кипр
Вилла 3 спальни
Камарес, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Situated in the esteemed Kamares area of Tala, this exquisite three-bedroom villa is a mere …
€ 775,000
Вилла 3 спальни в Тала, Кипр
Вилла 3 спальни
Тала, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Добро пожаловать в это изысканное бунгало, расположенное в безмятежном и живописном жилом ра…
€ 335,000
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этот современный жилой проект расположен в безмятежном и спокойном районе живописного района…
€ 745,000
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этот современный жилой проект расположен в безмятежном и спокойном районе живописного района…
€ 615,000
Вилла 3 спальни в Цада, Кипр
Вилла 3 спальни
Цада, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
Эта потрясающая двухуровневая отдельная вилла в Цаде, район Пафос, демонстрирует дотошное ма…
€ 2,000,000
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этот потрясающий отель расположен в живописном районе Кораллового залива. Он идеально распол…
€ 2,700,000
Вилла 3 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Трехэтажная резиденция, расположенная на склоне холма с панорамным видом на море, идеально п…
€ 475,000
Вилла 2 спальни в Тала, Кипр
Вилла 2 спальни
Тала, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этот тщательно ухоженный дом с 2 спальнями расположен в живописном районе Тала, Пафос, предл…
€ 230,000
Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€ 358,000
Вилла 3 спальни в Konia, Кипр
Вилла 3 спальни
Konia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Характеристики недвижимости: Вилла с тремя спальнями, занимающая площадь 151 кв. М, которая …
€ 663,000
Вилла 4 спальни в Киссонерга, Кипр
Вилла 4 спальни
Киссонерга, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 382 м²
Закрытый бутик-разработка всего 4 приморских роскошных вилл, расположенных в Киссонерге, соо…
€ 1,750,000
Вилла 5 спален в Агия Мариноуда, Кипр
Вилла 5 спален
Агия Мариноуда, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Роскошные виллы расположены в превосходном месте на вершине холма с панорамным видом на море…
€ 1,650,000
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 402 м²
Роскошный комплекс в одном из лучших и самых тихих районов Пафоса предлагает своим жителям л…
€ 1,260,000
Вилла 4 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Роскошный комплекс в одном из лучших и самых тихих районов Пафоса предлагает своим жителям л…
€ 675,000
Вилла 3 спальни в Сообщество Тимис, Кипр
Вилла 3 спальни
Сообщество Тимис, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 288 м²
Эта роскошная вилла для отдыха расположена в живописной деревне, окруженной винодельнями и п…
€ 480,000
Вилла 3 спальни в Каллепея, Кипр
Вилла 3 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 3
Площадь 203 м²
Удивительный стеклянный мост ведет к вашей входной двери в Amalthia, красивой светлой вилле …
€ 1,993,500
Вилла 3 спальни в Каллепея, Кипр
Вилла 3 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Мезонированные уровни Астерии, столь же геометрические внутри, как и снаружи, создают впечат…
€ 2,011,500
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Эта исключительная вилла расположена в престижном районе Кораллового залива, известном своим…
€ 1,500,000
Вилла 3 спальни в Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Добро пожаловать в эту недавно построенную современную виллу, расположенную в самом сердце У…
€ 465,000
Вилла 5 спален в Тремитуса, Кипр
Вилла 5 спален
Тремитуса, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 302 м²
Добро пожаловать в эту удивительную виллу с 5 спальнями, потрясающую резиденцию в действител…
€ 1,800,000
Вилла 5 спален в Neo Chorio, Кипр
Вилла 5 спален
Neo Chorio, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 290 м²
Добро пожаловать на эту потрясающую виллу с 5 спальнями на берегу моря, расположенную на жел…
€ 2,800,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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