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Виллы в Пафос, Кипр
Пейя
128
Сообщество Хлорака
80
Chloraka
79
Героскипу
59
Пафос
54
Polis Chrysochous
44
Empa
31
Сообщество Ebas
31
Tsada
20
Сообщество Мандрия
17
Сообщество Талас
13
Kathikas
9
Сообщество Киссонергас
7
Neo Chorio
5
Makounta
4
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535 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Armou, Кипр
4
3
519 м²
Откройте для себя воплощение роскошной жизни с этим эксклюзивным развитием виллы, расположен…
€ 1,760,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3
2
255 м²
This 3-bedroom two-storey house with a private pool and panoramic sea views is located in a …
€ 426,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
4
2
2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 810,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Konia, Кипр
6
7
499 м²
This newly built, impeccably designed 6+ bedroom residence boasts unparalleled sea views. Pe…
€ 3,500,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Empa, Кипр
5
3
2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€ 910,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
4
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€ 980,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Каллепея, Кипр
4
1
263 м²
Petra чрезвычайно просторная и светлая, этот дизайн с 4 спальнями максимизирует вид из каждо…
€ 2,555,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Agios Georgios Pegeias, Кипр
4
5
468 м²
Сказочная вилла на берегу моря в эксклюзивном месте Агиос Георгиос на полуострове Акамас. Бе…
€ 5,250,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Armou, Кипр
5
5
499 м²
Откройте для себя воплощение роскошной жизни с этим эксклюзивным развитием виллы, расположен…
€ 1,800,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Камарес, Кипр
3
3
240 м²
Situated in the esteemed Kamares area of Tala, this exquisite three-bedroom villa is a mere …
€ 775,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Тала, Кипр
3
2
140 м²
Добро пожаловать в это изысканное бунгало, расположенное в безмятежном и живописном жилом ра…
€ 335,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
3
176 м²
Этот современный жилой проект расположен в безмятежном и спокойном районе живописного района…
€ 745,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
3
162 м²
Этот современный жилой проект расположен в безмятежном и спокойном районе живописного района…
€ 615,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Цада, Кипр
3
3
312 м²
Эта потрясающая двухуровневая отдельная вилла в Цаде, район Пафос, демонстрирует дотошное ма…
€ 2,000,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
300 м²
Этот потрясающий отель расположен в живописном районе Кораллового залива. Он идеально распол…
€ 2,700,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3
3
191 м²
Трехэтажная резиденция, расположенная на склоне холма с панорамным видом на море, идеально п…
€ 475,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Тала, Кипр
2
1
82 м²
Этот тщательно ухоженный дом с 2 спальнями расположен в живописном районе Тала, Пафос, предл…
€ 230,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
4
2
146 м²
1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€ 358,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Konia, Кипр
3
1
137 м²
Характеристики недвижимости: Вилла с тремя спальнями, занимающая площадь 151 кв. М, которая …
€ 663,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Киссонерга, Кипр
4
5
382 м²
Закрытый бутик-разработка всего 4 приморских роскошных вилл, расположенных в Киссонерге, соо…
€ 1,750,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Агия Мариноуда, Кипр
5
5
440 м²
Роскошные виллы расположены в превосходном месте на вершине холма с панорамным видом на море…
€ 1,650,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4
5
402 м²
Роскошный комплекс в одном из лучших и самых тихих районов Пафоса предлагает своим жителям л…
€ 1,260,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4
4
240 м²
Роскошный комплекс в одном из лучших и самых тихих районов Пафоса предлагает своим жителям л…
€ 675,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Сообщество Тимис, Кипр
3
3
288 м²
Эта роскошная вилла для отдыха расположена в живописной деревне, окруженной винодельнями и п…
€ 480,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Каллепея, Кипр
3
203 м²
Удивительный стеклянный мост ведет к вашей входной двери в Amalthia, красивой светлой вилле …
€ 1,993,500
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Вилла 3 спальни
Каллепея, Кипр
3
200 м²
Мезонированные уровни Астерии, столь же геометрические внутри, как и снаружи, создают впечат…
€ 2,011,500
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Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
3
221 м²
Эта исключительная вилла расположена в престижном районе Кораллового залива, известном своим…
€ 1,500,000
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Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
3
167 м²
Добро пожаловать в эту недавно построенную современную виллу, расположенную в самом сердце У…
€ 465,000
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Вилла 5 спален
Тремитуса, Кипр
5
4
302 м²
Добро пожаловать в эту удивительную виллу с 5 спальнями, потрясающую резиденцию в действител…
€ 1,800,000
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Вилла 5 спален
Neo Chorio, Кипр
5
6
290 м²
Добро пожаловать на эту потрясающую виллу с 5 спальнями на берегу моря, расположенную на жел…
€ 2,800,000
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Параметры недвижимости в Пафос, Кипр
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