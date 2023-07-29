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Таунхаусы с бассейном в Пафос, Кипр

Героскипу
23
Пафос
9
Chloraka
8
Сообщество Хлорака
8
Polis Chrysochous
5
Empa
3
Tsada
3
Сообщество Ebas
3
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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Катикас, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Катикас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€ 270,000
Таунхаус 1 комната в Пафос, Кипр
Таунхаус 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Роскошный жилой комплекс расположен в самом сердце Като Пафоса. По уровню обслуживания, мест…
€ 318,000
Таунхаус 1 комната в Пафос, Кипр
Таунхаус 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Превосходный Танхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце города Пафос, расположен в …
€ 359,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

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с видом на море
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