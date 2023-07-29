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Таунхаусы с видом на море в Пафос, Кипр

Героскипу
23
Пафос
9
Chloraka
8
Сообщество Хлорака
8
Polis Chrysochous
5
Empa
3
Tsada
3
Сообщество Ebas
3
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6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Пафос, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 690,000
Таунхаус 4 спальни в Пафос, Кипр
Таунхаус 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 297 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 830,000
Таунхаус 2 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 105 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€ 125,000
Таунхаус 2 спальни в Катикас, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Катикас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€ 270,000
Таунхаус 2 спальни в Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 123 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€ 245,000
Таунхаус 3 спальни в Пафос, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Особенности проекта: Курорт был спроектирован с учетом комфорта, отдыха и удовольствия, пред…
€ 379,900

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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