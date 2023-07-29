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Таунхаусы с видом на горы в Пафос, Кипр

Героскипу
23
Пафос
9
Chloraka
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Сообщество Хлорака
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Polis Chrysochous
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Empa
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Tsada
3
Сообщество Ebas
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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 154 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 195,000
Таунхаус 2 спальни в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 195,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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