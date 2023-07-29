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Таунхаусы в Пафос, Кипр

Героскипу
23
Пафос
9
Chloraka
8
Сообщество Хлорака
8
Polis Chrysochous
5
Empa
3
Tsada
3
Сообщество Ebas
3
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53 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в Anarita, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Anarita, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Характеристики недвижимости: Две спальни, туалет и ванная комната продуманно оформлены для ф…
€ 199,000
Таунхаус 2 спальни в Полис, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Facilities: Two large residents swimming pools equipped with sunbeds, parasols, and paved re…
€ 190,000
Таунхаус 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Удобства: Ориентирован около 2 больших открытых бассейнов для жителей, асфальтированный внут…
€ 250,000
Таунхаус 2 спальни в Героскипу, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
The Grove предлагает уединение и отдых для жителей и их семей, обеспечивая идеальные условия…
€ 355,000
Таунхаус 3 спальни в Героскипу, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Услуги: Большой общий бассейн усиливает собственность, способствуя ощущению общности. Распол…
€ 500,000
Таунхаус 2 спальни в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Facilities: Large residents swimming pool with terrace that overlooks landscaped gardens, cr…
€ 352,000
Таунхаус 3 спальни в Пафос, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 690,000
Таунхаус 4 спальни в Пафос, Кипр
Таунхаус 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 297 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 830,000
Таунхаус 1 комната в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 1 комната
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Идеальное расположение данного 2-спального углового Танхауса обусловлено пешей доступностью …
€ 125,000
Таунхаус 2 спальни в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 154 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 195,000
Таунхаус 2 спальни в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 195,000
Таунхаус 2 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 105 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€ 125,000
Таунхаус 3 спальни в Героскипу, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 233 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€ 369,500
Таунхаус 2 спальни в Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 99 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
€ 310,516
Таунхаус 2 спальни в Катикас, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Катикас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€ 270,000
Таунхаус 2 комнаты в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€ 300,000
Таунхаус 2 комнаты в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€ 300,000
Таунхаус 2 комнаты в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€ 300,000
Таунхаус 2 комнаты в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€ 310,000
Таунхаус 2 комнаты в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€ 315,000
Таунхаус 2 комнаты в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€ 310,000
Таунхаус 2 комнаты в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€ 305,000
Таунхаус 2 комнаты в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€ 305,000
Таунхаус 2 комнаты в Chloraka, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 1
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
€ 300,000
Таунхаус 1 комната в Пафос, Кипр
Таунхаус 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Роскошный жилой комплекс расположен в самом сердце Като Пафоса. По уровню обслуживания, мест…
€ 318,000
Таунхаус 2 спальни в Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 123 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€ 245,000
Таунхаус 1 комната в Пафос, Кипр
Таунхаус 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Превосходный Танхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце города Пафос, расположен в …
€ 359,000
Таунхаус 1 комната в Героскипу, Кипр
Таунхаус 1 комната
Героскипу, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
€ 380,000
Таунхаус 1 комната в Героскипу, Кипр
Таунхаус 1 комната
Героскипу, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
€ 350,000
Таунхаус 1 комната в Героскипу, Кипр
Таунхаус 1 комната
Героскипу, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
€ 350,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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