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Жильё с бассейном в Пафос, Кипр

Пафос
791
Пейя
131
Сообщество Хлорака
100
Chloraka
98
Героскипу
90
Polis Chrysochous
53
Empa
48
Сообщество Ebas
48
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624 объекта найдено
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 215 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 1,300,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 810,000
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 810,000
Дом 4 спальни в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 304 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€ 910,000
Вилла 4 спальни в Empa, Кипр
Вилла 4 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€ 910,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 168 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€ 980,000
Дом 4 спальни в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 247 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€ 695,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€ 980,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 144 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 895,000
Дом 5 спален в Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
Комнаты 7
Площадь 372 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 850,000
Дом 8 спален в Пафос, Кипр
Дом 8 спален
Пафос, Кипр
Комнаты 10
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€ 799,000
Дом 6 спален в Пафос, Кипр
Дом 6 спален
Пафос, Кипр
Комнаты 8
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€ 1,850,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€ 700,000
Дом 4 спальни в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 294 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 1,055,000
Дом 5 спален в Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
Комнаты 6
Площадь 340 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€ 2,600,000
Дом 2 спальни в Пафос, Кипр
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€ 599,000
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 245 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 245 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 770,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 265 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
€ 2,150,000
Дом 4 спальни в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 260 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 1,450,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 2,500,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 2,000,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 235 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 585,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 93 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€ 375,000
Дом 4 спальни в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 164 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 164 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 659,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 135 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 330,000
Дом 5 спален в Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
Комнаты 7
Площадь 409 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€ 1,600,000
Дом 1 комната в Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Продается двухэтажный дом, окруженный садом и расположен на просторном участке с частным бас…
€ 2,500,000
Дом 1 комната в Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Описание объекта:Крытый гаражЧастный бассейнДо пляжа 200 мГостевой туалет Есть кондиционерыР…
€ 420,000
Дом 1 комната в Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 128 м²
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
€ 580,000
Дом 1 комната в Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 128 м²
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
€ 575,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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