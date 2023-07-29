Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Кипр
  4. Пафос
  5. Комнаты

Количество комнат с видом на море в Пафос, Кипр

Комната В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 4 спальни в Камарес, Кипр
Вилла 4 спальни
Камарес, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Эта прекрасная вилла с 4 спальнями расположена в престижном районе Камарес в Тале, в самом у…
€ 890,000
Пентхаус 3 спальни в Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Площадь 325 м²
Уютный пентхаус в Лимассоле. Площадь объекта недвижимости занимает 325 кв. м. Из окон пентха…
€ 2,298,723
Дом 4 спальни в Лимасол, Кипр
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 5
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€ 2,388,439
Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 177 м²
 
€ 600,317
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 291 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 291 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 752,358
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 176 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€ 422,953
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Новый жилой комплекс премиум-класса в Джермасогеи, Лимассол, является идеальным сочетанием п…
€ 751,920
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 107 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 107 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€ 313,483
Квартира 2 комнаты в Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ларнака, Кипр
Комнаты 2
Площадь 103 м²
Продается двухкомнатная квартира в Неаполе - провинция Лимассол, с 87 кв.м. крытые интерьеры…
€ 326,286
Квартира 2 комнаты в Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 106 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 2 этаже жи…
€ 170,590
Квартира 3 комнаты в Орунта, Кипр
Квартира 3 комнаты
Орунта, Кипр
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Продается готовая трехкомнатная квартира в Капсалосе - Лимассол. Квартира находится на второ…
€ 293,167
Коттедж 4 комнаты в Орунта, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Орунта, Кипр
Комнаты 4
Площадь 181 м²
Продается отдельная четырехкомнатная квартира в Арадиппу - провинция Ларнака, площадью 181 к…
€ 294,564

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти