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Realting.com
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Кипр
Пафос
Жильё с видом на горы в Пафос, Кипр
Пафос
791
Пейя
131
Сообщество Хлорака
100
Chloraka
98
Героскипу
90
Polis Chrysochous
53
Empa
48
Сообщество Ebas
48
Сообщество Мандрия
39
Tsada
25
Сообщество Талас
15
Kathikas
12
Сообщество Киссонергас
9
Makounta
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160 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 810,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
4
2
2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 810,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
4
247 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€ 695,000
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Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7
372 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 850,000
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Дом 8 спален
Пафос, Кипр
10
440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€ 799,000
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Дом 6 спален
Пафос, Кипр
8
440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€ 1,850,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5
294 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 1,055,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
138 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 138 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 520,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
210 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 410,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
5
265 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
€ 2,150,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5
260 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 1,450,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 2,500,000
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Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3
153 м²
1
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€ 1,330,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 2,000,000
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Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7
409 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€ 1,600,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5
370 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 370 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€ 2,000,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
310 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 750,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 1,800,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5
300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 1,900,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
207 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 207 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 399,000
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Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1
500 м²
Потрясающая Вилла класса люкс, с потрясающим панорамным видом на море. С четырьмя спальными …
€ 2,300,000
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Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
161 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 640,000
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Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5
178 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,170,000
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Дом
Пафос, Кипр
110 м²
Небольшой проект готовых под ключ вилл. Высокого уровня технические характеристики,частные б…
€ 390,000
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Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1
163 м²
Предлагаем вашему вниманию прекрасную виллу напобережье сказочного острова Кипр.Вилла площад…
€ 700,000
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Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5
380 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 1,200,000
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Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1
110 м²
Окружен самой прекрасной флорой и фауной на острове, а также лесом Пафоса. Восхитительные мо…
€ 464,100
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Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5
253 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 253 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 727,685
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Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 555,920
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Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
6
174 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 428,400
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