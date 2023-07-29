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Жильё с видом на горы в Пафос, Кипр

Пафос
791
Пейя
131
Сообщество Хлорака
100
Chloraka
98
Героскипу
90
Polis Chrysochous
53
Empa
48
Сообщество Ebas
48
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160 объектов найдено
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 810,000
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 810,000
Дом 4 спальни в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 247 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€ 695,000
Дом 5 спален в Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
Комнаты 7
Площадь 372 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 850,000
Дом 8 спален в Пафос, Кипр
Дом 8 спален
Пафос, Кипр
Комнаты 10
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€ 799,000
Дом 6 спален в Пафос, Кипр
Дом 6 спален
Пафос, Кипр
Комнаты 8
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€ 1,850,000
Дом 4 спальни в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 294 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 1,055,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 138 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 138 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 520,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 210 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 410,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 265 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
€ 2,150,000
Дом 4 спальни в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 260 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 1,450,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 2,500,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€ 1,330,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 2,000,000
Дом 5 спален в Пафос, Кипр
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
Комнаты 7
Площадь 409 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€ 1,600,000
Дом 4 спальни в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 370 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 370 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€ 2,000,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 310 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 750,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 1,800,000
Дом 4 спальни в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 1,900,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 207 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 207 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 399,000
Дом 1 комната в Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Потрясающая Вилла класса люкс, с потрясающим панорамным видом на море. С четырьмя спальными …
€ 2,300,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 161 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 640,000
Дом 4 спальни в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 178 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
€ 1,170,000
Дом в Пафос, Кипр
Дом
Пафос, Кипр
Площадь 110 м²
Небольшой проект готовых под ключ вилл. Высокого уровня технические характеристики,частные б…
€ 390,000
Дом 1 комната в Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 163 м²
Предлагаем вашему вниманию прекрасную виллу напобережье сказочного острова Кипр.Вилла площад…
€ 700,000
Дом 4 спальни в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 380 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 1,200,000
Дом 1 комната в Пафос, Кипр
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 110 м²
Окружен самой прекрасной флорой и фауной на острове, а также лесом Пафоса. Восхитительные мо…
€ 464,100
Дом 4 спальни в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 253 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 253 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 727,685
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 555,920
Дом 4 спальни в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 6
Площадь 174 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 428,400

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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