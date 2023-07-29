Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Кипр
  4. Пафос
  5. Особняки

Особняки с бассейном в Пафос, Кипр

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 66 м²
Ground floor luxury one bedroom apartment for sale in Lakatamia, Stelmek area - Nicosia prov…
€ 103,736
Квартира 3 спальни в Кипр, Кипр
Квартира 3 спальни
Кипр, Кипр
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Эксклюзивный проект расположен в Ларнаке, Кипр. Проект расположен на проспекте Георгиос Грив…
€ 526,774
Квартира 1 спальня в Лимасол, Кипр
Квартира 1 спальня
Лимасол, Кипр
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 64 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
€ 477,688
Квартира 3 комнаты в Никосия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 86 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€ 378,169
Квартира 3 спальни в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Роскошная 3-спальная квартира с крытой площадью размером в 125 кв.м. в закрытом комплексе, р…
€ 860,000
Квартира 1 спальня в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Квартира 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 88 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
€ 490,000
Квартира 2 комнаты в Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
Комнаты 2
Площадь 99 м²
Продается двухкомнатная квартира в районе Строволос Криселеуса - провинция Никосия, с 85 т.м…
€ 139,818
Квартира 3 комнаты в Пафос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на этаже и состоит из Из …
€ 422,953
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 600,000
Квартира 1 комната в Орунта, Кипр
Квартира 1 комната
Орунта, Кипр
Комнаты 1
Площадь 66 м²
Квартира на первом этаже спальни на продажу в Строволосе - провинция Никосия, с 45 кв. крыты…
€ 130,798
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Onero Residences, Apartment No. 104 in Block B is a 3-bedroom apartment for sale in the hear…
€ 375,000
Дом 7 спален в Пафос, Кипр
Дом 7 спален
Пафос, Кипр
Комнаты 8
Площадь 693 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 693 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€ 2,089,884

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти