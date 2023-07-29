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Дома с видом на море в Пафос, Кипр
Пафос
592
Пейя
128
Сообщество Хлорака
89
Chloraka
88
Героскипу
84
Polis Chrysochous
51
Сообщество Мандрия
38
Empa
34
Сообщество Ebas
34
Tsada
24
Сообщество Талас
14
Kathikas
10
Сообщество Киссонергас
7
Neo Chorio
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650 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
215 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 1,300,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 810,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
4
2
2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 810,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5
304 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€ 910,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Empa, Кипр
5
3
2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€ 910,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
168 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€ 980,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
4
247 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€ 695,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
4
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€ 980,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
7
6
239 м²
3
Шикарная вилла с 4 спальнями. (V11) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце п…
€ 895,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
5
5
209 м²
3
Шикарная вилла с 3 спальнями. (V5) Оформленна в современном дизайне, расположена в сердце по…
€ 825,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
4
297 м²
1
Продается таунхаус площадью 297 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 830,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
3
283 м²
1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 690,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7
372 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 850,000
Рекомендовать
Дом 8 спален
Пафос, Кипр
10
440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€ 799,000
Рекомендовать
Дом 6 спален
Пафос, Кипр
8
440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€ 1,850,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
250 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€ 700,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5
294 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 1,055,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
3
168 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€ 599,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
210 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 410,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
142 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 355,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
5
265 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
€ 2,150,000
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Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5
260 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 1,450,000
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Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 2,500,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 2,000,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5
164 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 164 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 659,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
135 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 135 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 330,000
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Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7
409 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€ 1,600,000
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Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1
300 м²
Продается частная трех этажная вилла на просторном участке (30 соток) с панорамным видом на …
€ 3,000,000
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Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1
450 м²
Продается двухэтажный дом, окруженный садом и расположен на просторном участке с частным бас…
€ 2,500,000
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Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5
370 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 370 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€ 2,000,000
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Параметры недвижимости в Пафос, Кипр
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