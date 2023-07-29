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Realting.com
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Пафос
Дома
Дома в Пафос, Кипр
Пафос
592
Пейя
128
Сообщество Хлорака
89
Chloraka
88
Героскипу
84
Polis Chrysochous
51
Сообщество Мандрия
38
Empa
34
Сообщество Ebas
34
Tsada
24
Сообщество Талас
14
Kathikas
10
Сообщество Киссонергас
7
Neo Chorio
5
Makounta
4
Tremithousa
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1 148 объектов найдено
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Дуплекс 2 спальни
Каллепея, Кипр
2
102 м²
Новый дуплексный дизайн - это двухуровневая квартира, которая создает пространство и уединен…
€ 960,000
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Таунхаус 2 спальни
Anarita, Кипр
2
1
90 м²
Характеристики недвижимости: Две спальни, туалет и ванная комната продуманно оформлены для ф…
€ 199,000
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Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
215 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 1,300,000
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Вилла 4 спальни
Armou, Кипр
4
3
519 м²
Откройте для себя воплощение роскошной жизни с этим эксклюзивным развитием виллы, расположен…
€ 1,760,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3
2
255 м²
This 3-bedroom two-storey house with a private pool and panoramic sea views is located in a …
€ 426,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 810,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
4
2
2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 810,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Konia, Кипр
6
7
499 м²
This newly built, impeccably designed 6+ bedroom residence boasts unparalleled sea views. Pe…
€ 3,500,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5
304 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€ 910,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Empa, Кипр
5
3
2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€ 910,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Полис, Кипр
2
87 м²
Facilities: Two large residents swimming pools equipped with sunbeds, parasols, and paved re…
€ 190,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Героскипу, Кипр
3
1
139 м²
Услуги: Большой общий бассейн усиливает собственность, способствуя ощущению общности. Распол…
€ 500,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Героскипу, Кипр
2
1
99 м²
The Grove предлагает уединение и отдых для жителей и их семей, обеспечивая идеальные условия…
€ 355,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
3
1
109 м²
Удобства: Ориентирован около 2 больших открытых бассейнов для жителей, асфальтированный внут…
€ 250,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4
168 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€ 980,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
4
247 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€ 695,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
4
3
1
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€ 980,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Каллепея, Кипр
4
1
263 м²
Petra чрезвычайно просторная и светлая, этот дизайн с 4 спальнями максимизирует вид из каждо…
€ 2,555,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Agios Georgios Pegeias, Кипр
4
5
468 м²
Сказочная вилла на берегу моря в эксклюзивном месте Агиос Георгиос на полуострове Акамас. Бе…
€ 5,250,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Armou, Кипр
5
5
499 м²
Откройте для себя воплощение роскошной жизни с этим эксклюзивным развитием виллы, расположен…
€ 1,800,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
2
1
100 м²
Facilities: Large residents swimming pool with terrace that overlooks landscaped gardens, cr…
€ 352,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Камарес, Кипр
3
3
240 м²
Situated in the esteemed Kamares area of Tala, this exquisite three-bedroom villa is a mere …
€ 775,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Тала, Кипр
3
2
140 м²
Добро пожаловать в это изысканное бунгало, расположенное в безмятежном и живописном жилом ра…
€ 335,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
3
176 м²
Этот современный жилой проект расположен в безмятежном и спокойном районе живописного района…
€ 745,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
3
162 м²
Этот современный жилой проект расположен в безмятежном и спокойном районе живописного района…
€ 615,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4
4
300 м²
Этот потрясающий отель расположен в живописном районе Кораллового залива. Он идеально распол…
€ 2,700,000
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Вилла 3 спальни
Цада, Кипр
3
3
312 м²
Эта потрясающая двухуровневая отдельная вилла в Цаде, район Пафос, демонстрирует дотошное ма…
€ 2,000,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3
3
191 м²
Трехэтажная резиденция, расположенная на склоне холма с панорамным видом на море, идеально п…
€ 475,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Тала, Кипр
2
1
82 м²
Этот тщательно ухоженный дом с 2 спальнями расположен в живописном районе Тала, Пафос, предл…
€ 230,000
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Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
4
2
146 м²
1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€ 358,000
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