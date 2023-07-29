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Дома в Пафос, Кипр

Пафос
592
Пейя
128
Сообщество Хлорака
89
Chloraka
88
Героскипу
84
Polis Chrysochous
51
Сообщество Мандрия
38
Empa
34
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1 148 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни в Каллепея, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Новый дуплексный дизайн - это двухуровневая квартира, которая создает пространство и уединен…
€ 960,000
Таунхаус 2 спальни в Anarita, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Anarita, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Характеристики недвижимости: Две спальни, туалет и ванная комната продуманно оформлены для ф…
€ 199,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 215 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 215 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 1,300,000
Вилла 4 спальни в Armou, Кипр
Вилла 4 спальни
Armou, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 519 м²
Откройте для себя воплощение роскошной жизни с этим эксклюзивным развитием виллы, расположен…
€ 1,760,000
Вилла 3 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
This 3-bedroom two-storey house with a private pool and panoramic sea views is located in a …
€ 426,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 143 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 810,000
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 143 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€ 810,000
Вилла 6 спален в Konia, Кипр
Вилла 6 спален
Konia, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 499 м²
This newly built, impeccably designed 6+ bedroom residence boasts unparalleled sea views. Pe…
€ 3,500,000
Дом 4 спальни в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Площадь 304 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€ 910,000
Вилла 4 спальни в Empa, Кипр
Вилла 4 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 304 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€ 910,000
Таунхаус 2 спальни в Полис, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Facilities: Two large residents swimming pools equipped with sunbeds, parasols, and paved re…
€ 190,000
Таунхаус 3 спальни в Героскипу, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Услуги: Большой общий бассейн усиливает собственность, способствуя ощущению общности. Распол…
€ 500,000
Таунхаус 2 спальни в Героскипу, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
The Grove предлагает уединение и отдых для жителей и их семей, обеспечивая идеальные условия…
€ 355,000
Таунхаус 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Удобства: Ориентирован около 2 больших открытых бассейнов для жителей, асфальтированный внут…
€ 250,000
Дом 3 спальни в Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 168 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€ 980,000
Дом 4 спальни в Пафос, Кипр
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 247 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€ 695,000
Вилла 3 спальни в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
€ 980,000
Вилла 4 спальни в Каллепея, Кипр
Вилла 4 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 263 м²
Petra чрезвычайно просторная и светлая, этот дизайн с 4 спальнями максимизирует вид из каждо…
€ 2,555,000
Вилла 4 спальни в Agios Georgios Pegeias, Кипр
Вилла 4 спальни
Agios Georgios Pegeias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 468 м²
Сказочная вилла на берегу моря в эксклюзивном месте Агиос Георгиос на полуострове Акамас. Бе…
€ 5,250,000
Вилла 5 спален в Armou, Кипр
Вилла 5 спален
Armou, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 499 м²
Откройте для себя воплощение роскошной жизни с этим эксклюзивным развитием виллы, расположен…
€ 1,800,000
Таунхаус 2 спальни в Empa, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Facilities: Large residents swimming pool with terrace that overlooks landscaped gardens, cr…
€ 352,000
Вилла 3 спальни в Камарес, Кипр
Вилла 3 спальни
Камарес, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Situated in the esteemed Kamares area of Tala, this exquisite three-bedroom villa is a mere …
€ 775,000
Вилла 3 спальни в Тала, Кипр
Вилла 3 спальни
Тала, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Добро пожаловать в это изысканное бунгало, расположенное в безмятежном и живописном жилом ра…
€ 335,000
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этот современный жилой проект расположен в безмятежном и спокойном районе живописного района…
€ 745,000
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этот современный жилой проект расположен в безмятежном и спокойном районе живописного района…
€ 615,000
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этот потрясающий отель расположен в живописном районе Кораллового залива. Он идеально распол…
€ 2,700,000
Вилла 3 спальни в Цада, Кипр
Вилла 3 спальни
Цада, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
Эта потрясающая двухуровневая отдельная вилла в Цаде, район Пафос, демонстрирует дотошное ма…
€ 2,000,000
Вилла 3 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 191 м²
Трехэтажная резиденция, расположенная на склоне холма с панорамным видом на море, идеально п…
€ 475,000
Вилла 2 спальни в Тала, Кипр
Вилла 2 спальни
Тала, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этот тщательно ухоженный дом с 2 спальнями расположен в живописном районе Тала, Пафос, предл…
€ 230,000
Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€ 358,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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