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Дуплексы в Пафос, Кипр

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Каллепея, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Новый дуплексный дизайн - это двухуровневая квартира, которая создает пространство и уединен…
€ 960,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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