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Коттеджи с бассейном в Пафос, Кипр

Сообщество Мандрия
20
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Сообщество Талас, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Талас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 157 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 470,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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