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Коттеджи с видом на горы в Пафос, Кипр

Сообщество Мандрия
20
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3 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 330,000
Коттедж 2 спальни в Цада, Кипр
Коттедж 2 спальни
Цада, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 121 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€ 430,000
Коттедж 1 комната в Pomos, Кипр
Коттедж 1 комната
Pomos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Небольшой проект готовых под ключ вилл. Высокого уровня технические характеристики,частные б…
€ 390,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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