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Коттеджи в Пафос, Кипр

Сообщество Мандрия
20
Коттедж В архив
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27 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Героскипу, Кипр
Коттедж 3 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 330,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 330,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 330,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 330,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 330,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 330,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 330,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 330,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 347,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 341,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 341,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 347,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 330,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 330,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 330,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 330,000
Коттедж 2 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 2 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 123 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€ 286,000
Коттедж 2 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 2 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€ 286,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 330,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 330,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 330,000
Коттедж 3 спальни в Сообщество Талас, Кипр
Коттедж 3 спальни
Сообщество Талас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 157 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€ 470,000
Коттедж 2 спальни в Цада, Кипр
Коттедж 2 спальни
Цада, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 121 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€ 430,000
Коттедж 2 спальни в Пафос, Кипр
Коттедж 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 113 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€ 220,000
Коттедж 3 спальни в Пафос, Кипр
Коттедж 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 133 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€ 400,000
Коттедж 1 комната в Pomos, Кипр
Коттедж 1 комната
Pomos, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Небольшой проект готовых под ключ вилл. Высокого уровня технические характеристики,частные б…
€ 390,000
Коттедж 3 спальни в Героскипу, Кипр
Коттедж 3 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 163 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€ 360,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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