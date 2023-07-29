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Квартиры с бассейном в Пафос, Кипр

Пафос
199
Empa
14
Сообщество Ebas
14
Сообщество Хлорака
11
Chloraka
10
Героскипу
6
Пейя
3
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8 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 245 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 245 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 770,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 93 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€ 375,000
Комната 3 комнаты в Месоги, Кипр
Комната 3 комнаты
Месоги, Кипр
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, площадью 151 кв. к…
€ 370,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€ 210,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 75 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€ 225,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 85 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€ 189,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 93 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€ 375,000
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 245 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 770,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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