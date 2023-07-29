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Квартиры с видом на море в Пафос, Кипр
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43 объекта найдено
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Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4
149 м²
3/3
Продается квартира площадью 149 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 395,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4
1
3/3
Продается квартира площадью 149 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 395,000
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Пафос, Кипр
5
3
296 м²
1/4
Мезонет (М3) 296 м2. 4 спальни. Современный жилой комплекс уникального архитектурно…
€ 830,000
Рекомендовать
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Пафос, Кипр
4
3
283 м²
1/4
Maisonette (апартаменты в 2 уровня) (M2) 283 м2. 3 спальни. Современный жилой …
€ 690,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4
3
160 м²
1/4
Новые апартаменты A102 160 м2 1 этаж 3 спальни 3 санузла Современный жилой ко…
€ 530,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4
176 м²
3/1
Продается квартира площадью 176 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 611,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4
245 м²
3/1
Продается квартира площадью 245 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 770,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
2
64 м²
2/1
Продается квартира площадью 64 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
€ 361,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3
126 м²
1/1
Продается квартира площадью 126 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 460,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3
153 м²
1
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€ 1,330,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Пафос, Кипр
3
92 м²
1/1
Продается квартира площадью 92 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на этаже и состоит из Из …
€ 425,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Пафос, Кипр
3
135 м²
1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€ 300,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Пафос, Кипр
3
200 м²
1/1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€ 455,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3
89 м²
4/1
Продается квартира площадью 89 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€ 365,832
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Пафос, Кипр
1
82 м²
1
Особенности проекта: Курорт был спроектирован с учетом комфорта, релаксации и удовольствия, …
€ 360,000
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Квартира 1 комната
Пафос, Кипр
1
94 м²
1
Особенности проекта: Современная жизнь на берегу моря. Этот проект расположен всего в 150 ме…
€ 611,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4
107 м²
2/1
Продается квартира площадью 107 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€ 315,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4
168 м²
1/1
Продается квартира площадью 168 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 1,040,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3
99 м²
3/1
Продается квартира площадью 99 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€ 318,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Пафос, Кипр
2
1/4
Продается квартира площадью 67 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на этаже и состоит из Из …
€ 270,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Пафос, Кипр
3
3/1
Продается квартира площадью 92 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на этаже и состоит из Из …
€ 425,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Пафос, Кипр
3
1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€ 300,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Пафос, Кипр
3
4/1
Продается квартира площадью 200 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€ 455,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Пафос, Кипр
2
1/1
Продается квартира площадью 91 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на этаже и состоит из Из …
€ 235,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
1
1/1
Продается квартира площадью 108 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 245,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3
1
4/1
Продается квартира площадью 89 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€ 365,832
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
4
394 м²
Riza Heights 2 - прекрасный жилой комплекс с великолепными видами на побережье, расположенны…
€ 395,000
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Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4
163 м²
Park Avenue Residences — это элитный жилой комплекс апартаментов, расположенный в центре Паф…
€ 971,000
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Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4
481 м²
Представьте себе, что вы живете в нескольких шагах от кристально чистой воды Средиземного мо…
€ 1,100,000
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Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
2
1
2/1
Продается квартира площадью 64 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
€ 361,000
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