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Квартиры с видом на горы в Пафос, Кипр

Пафос
199
Empa
14
Сообщество Ebas
14
Сообщество Хлорака
11
Chloraka
10
Героскипу
6
Пейя
3
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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€ 1,330,000
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 107 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 107 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€ 315,000
Квартира 3 спальни в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 190 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€ 260,000
Квартира 3 спальни в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 189 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€ 240,000
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€ 1,330,000
Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 78 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
€ 240,000
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 107 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€ 315,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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