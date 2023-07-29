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Realting.com
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Квартиры в Пафос, Кипр
Пафос
199
Empa
14
Сообщество Ebas
14
Сообщество Хлорака
11
Chloraka
10
Героскипу
6
Пейя
3
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254 объекта найдено
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Квартира 2 спальни
Каллепея, Кипр
2
90 м²
Дизайн сплит-уровня на первом этаже предлагает красоту и практичность. Просторные внутренние…
€ 845,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
1
1
35 м²
Facilities Access to a private communal swimming pool with sun deck. A commercial area avail…
€ 213,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
3
1
133 м²
Facilities Access to a private communal swimming pool with sun deck. A commercial area avail…
€ 1,000,000
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Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
110 м²
This luxury residential project is nestled in the picturesque city of Pafos. The opulent fou…
€ 400,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
110 м²
This luxury residential project is nestled in the picturesque city of Pafos. The opulent fou…
€ 390,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
3
3
120 м²
Experience a life of luxury and comfort at the new residential complex in Pafos. These elega…
€ 590,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
3
160 м²
This project is a collection of thirteen unique apartments situated in the vibrant seaside t…
€ 480,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
2
103 м²
Experience a life of luxury and comfort at the new residential complex in Pafos. These elega…
€ 370,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
1
1
63 м²
Experience a life of luxury and comfort at the new residential complex in Pafos. These elega…
€ 300,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
96 м²
This project is a collection of thirteen unique apartments situated in the vibrant seaside t…
€ 265,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
1
81 м²
Facilities Access to a private communal swimming pool with sun deck. A commercial area avail…
€ 476,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
3
2
160 м²
Discover the epitome of comfortable and spacious living, ideally situated in the sought-afte…
€ 305,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
2
2
115 м²
Discover the epitome of comfortable and spacious living, ideally situated in the sought-afte…
€ 235,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Полис, Кипр
2
1
76 м²
Facilities: Two large residents swimming pools equipped with sunbeds, parasols, and paved re…
€ 180,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4
149 м²
3/3
Продается квартира площадью 149 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 395,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4
1
3/3
Продается квартира площадью 149 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 395,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
125 м²
Pearl Park Residences No. 045 в блоке D - это роскошный мезонет с 2 спальнями для продажи в …
€ 325,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
1
103 м²
Blue Star Apartment No. A214 в блоке C - это удобная и современная 1-комнатная квартира в це…
€ 205,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
1
103 м²
Blue Star Apartment No. A111 в блоке C - это удобная и современная 1-комнатная квартира в це…
€ 195,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
1
112 м²
Blue Star Apartment No. A113 в блоке C - это удобная и современная 1-комнатная квартира в це…
€ 200,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
1
102 м²
Blue Star Apartment No. A114 в блоке C - это удобная и современная 1-комнатная квартира в це…
€ 195,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
140 м²
Blue Star Apartment No. A209 в блоке C - это удобная и современная 2-комнатная квартира в це…
€ 275,000
Рекомендовать
Квартира
Пафос, Кипр
75 м²
Blue Star Apartment No. A210 в блоке C - это комфортабельные и современные апартаменты-студи…
€ 150,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
1
110 м²
Blue Star Apartment No. A212 в блоке C - это удобная и современная 1-комнатная квартира в це…
€ 210,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
1
112 м²
Blue Star Apartment No. A213 в блоке C - это удобная и современная 1-комнатная квартира в це…
€ 210,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2
1
Этот современный жилой комплекс в самом сердце Пафоса предлагает исключительный жизненный оп…
€ 310,000
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Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
1
1
Этот современный жилой комплекс в самом сердце Пафоса предлагает исключительный жизненный оп…
€ 195,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Empa, Кипр
2
1
80 м²
Facilities Large residents swimming pool with terrace that overlooks landscaped gardens, cre…
€ 280,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
3
1
114 м²
Facilities: Large residents swimming pool with terrace that overlooks landscaped gardens, cr…
€ 522,000
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Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
3
2
150 м²
Не упустите эту уникальную возможность создать прочные семейные воспоминания в мирной и уютн…
€ 450,000
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Параметры недвижимости в Пафос, Кипр
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