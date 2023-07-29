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Квартиры в Пафос, Кипр

Пафос
199
Empa
14
Сообщество Ebas
14
Сообщество Хлорака
11
Chloraka
10
Героскипу
6
Пейя
3
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254 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Каллепея, Кипр
Квартира 2 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Дизайн сплит-уровня на первом этаже предлагает красоту и практичность. Просторные внутренние…
€ 845,000
Квартира 1 спальня в Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Facilities Access to a private communal swimming pool with sun deck. A commercial area avail…
€ 213,000
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Facilities Access to a private communal swimming pool with sun deck. A commercial area avail…
€ 1,000,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
This luxury residential project is nestled in the picturesque city of Pafos. The opulent fou…
€ 400,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
This luxury residential project is nestled in the picturesque city of Pafos. The opulent fou…
€ 390,000
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Experience a life of luxury and comfort at the new residential complex in Pafos. These elega…
€ 590,000
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 160 м²
This project is a collection of thirteen unique apartments situated in the vibrant seaside t…
€ 480,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Experience a life of luxury and comfort at the new residential complex in Pafos. These elega…
€ 370,000
Квартира 1 спальня в Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Experience a life of luxury and comfort at the new residential complex in Pafos. These elega…
€ 300,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 96 м²
This project is a collection of thirteen unique apartments situated in the vibrant seaside t…
€ 265,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Facilities Access to a private communal swimming pool with sun deck. A commercial area avail…
€ 476,000
Квартира 3 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 3 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Discover the epitome of comfortable and spacious living, ideally situated in the sought-afte…
€ 305,000
Квартира 2 спальни в Chloraka, Кипр
Квартира 2 спальни
Chloraka, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Discover the epitome of comfortable and spacious living, ideally situated in the sought-afte…
€ 235,000
Квартира 2 спальни в Полис, Кипр
Квартира 2 спальни
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Facilities: Two large residents swimming pools equipped with sunbeds, parasols, and paved re…
€ 180,000
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 149 м²
Этаж 3/3
Продается квартира площадью 149 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 395,000
Квартира 3 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/3
Продается квартира площадью 149 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 395,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 125 м²
Pearl Park Residences No. 045 в блоке D - это роскошный мезонет с 2 спальнями для продажи в …
€ 325,000
Квартира 1 спальня в Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 103 м²
Blue Star Apartment No. A214 в блоке C - это удобная и современная 1-комнатная квартира в це…
€ 205,000
Квартира 1 спальня в Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 103 м²
Blue Star Apartment No. A111 в блоке C - это удобная и современная 1-комнатная квартира в це…
€ 195,000
Квартира 1 спальня в Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 112 м²
Blue Star Apartment No. A113 в блоке C - это удобная и современная 1-комнатная квартира в це…
€ 200,000
Квартира 1 спальня в Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 102 м²
Blue Star Apartment No. A114 в блоке C - это удобная и современная 1-комнатная квартира в це…
€ 195,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Blue Star Apartment No. A209 в блоке C - это удобная и современная 2-комнатная квартира в це…
€ 275,000
Квартира в Пафос, Кипр
Квартира
Пафос, Кипр
Площадь 75 м²
Blue Star Apartment No. A210 в блоке C - это комфортабельные и современные апартаменты-студи…
€ 150,000
Квартира 1 спальня в Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 110 м²
Blue Star Apartment No. A212 в блоке C - это удобная и современная 1-комнатная квартира в це…
€ 210,000
Квартира 1 спальня в Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
Количество спален 1
Площадь 112 м²
Blue Star Apartment No. A213 в блоке C - это удобная и современная 1-комнатная квартира в це…
€ 210,000
Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот современный жилой комплекс в самом сердце Пафоса предлагает исключительный жизненный оп…
€ 310,000
Квартира 1 спальня в Пафос, Кипр
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот современный жилой комплекс в самом сердце Пафоса предлагает исключительный жизненный оп…
€ 195,000
Квартира 2 спальни в Empa, Кипр
Квартира 2 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Facilities Large residents swimming pool with terrace that overlooks landscaped gardens, cre…
€ 280,000
Квартира 3 спальни в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Facilities: Large residents swimming pool with terrace that overlooks landscaped gardens, cr…
€ 522,000
Квартира 3 спальни в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни
Empa, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Не упустите эту уникальную возможность создать прочные семейные воспоминания в мирной и уютн…
€ 450,000

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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