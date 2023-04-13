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Купить вилла с бассейном в Пафос, Кипр

Пафос
44
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33 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,185,000
Продается 1-этажная вилла площадью 396 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 396 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 556,400
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 556,400
Продается 1-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 556,400
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 5 спаленв Пафос, Кипр
Вилла 5 спален
Пафос, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 1-этажная вилла площадью 413 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,195,000
Продается 1-этажная вилла площадью 394 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 5 спаленв Пафос, Кипр
Вилла 5 спален
Пафос, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,285,000
Продается 1-этажная вилла площадью 428 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
Вилла 5 спаленв Пафос, Кипр
Вилла 5 спален
Пафос, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,285,000
Продается 1-этажная вилла площадью 428 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
Вилла 5 спаленв Пафос, Кипр
Вилла 5 спален
Пафос, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,285,000
Продается 1-этажная вилла площадью 428 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 1-этажная вилла площадью 395 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 556,400
Продается 1-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Продается 1-этажная вилла площадью 226 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 534,000
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 534,000
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 534,000
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 534,000
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 534,000
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 630,000
Продается 1-этажная вилла площадью 226 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 515,000
Продается 1-этажная вилла площадью 182 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 515,000
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 515,000
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 515,000
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 534,000
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 4 комнатыв Пафос, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 510,000
Продается 2-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
Вилла 5 спаленв Пафос, Кипр
Вилла 5 спален
Пафос, Кипр
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 305 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Цокольный этаж…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 610,000
Продается 2-этажная вилла площадью 156 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 590,000
Продается 2-этажная вилла площадью 163 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 4 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 472 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 585,000
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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