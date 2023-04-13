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Купить вилла с видом на горы в Пафос, Кипр

Пафос
44
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3 объекта найдено
Вилла 4 комнатыв Пафос, Кипр
Вилла 4 комнаты
Пафос, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 510,000
Продается 2-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
Вилла 3 спальнив Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 610,000
Продается 2-этажная вилла площадью 156 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 5 спаленв Пафос, Кипр
Вилла 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
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