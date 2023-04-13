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Купить таунхаус с видом на море в Пафос, Кипр

Пафос
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2 объекта найдено
Таунхаус 2 спальнив Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается таунхаус площадью 123 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальнив Пафос, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 379,900
Особенности проекта: Курорт был спроектирован с учетом комфорта, отдыха и удовольствия, пред…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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