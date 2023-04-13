ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
11
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Пафос
Таунхаусы
Купить таунхаус с видом на горы в Пафос, Кипр
Пафос
9
Таунхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
185 м²
€ 670,025
Продается 2-этажная вилла площадью 185 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Квартира 2 комнаты
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат
96 м²
€ 200,014
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 3 этаже жи…
Вилла 1 комната
Lempa, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 828,846
Виллы №1 и №2 уже построены с крытым полуподвальным помещением 102м2 и садом на крыше 85м2.Р…
Дом
Ларнака, Кипр
147 м²
€ 450,828
Продается 0-этажный коттедж площадью 147 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью.…
Комната 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат
180 м²
€ 294,075
For sale under construction a detached three bedroom luxury corner house in Zakaki - Limasso…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
134 м²
Количество этажей 1
€ 540,984
Продается квартира площадью 134 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Дом 3 комнаты
Пафос, Кипр
3 Количество комнат
145 м²
€ 590,615
Восхитительное расположение, великолепная архитектура, потрясающий вид Изысканный комплекс н…
Коттедж 7 спален
Пафос, Кипр
9 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 297,789
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
142 м²
€ 327,568
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
130 м²
€ 222,743
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 130 кв.м…
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
144 м²
€ 472,761
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, пло…
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,206,046
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Параметры недвижимости в Пафос, Кипр
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты