Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос
  4. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на горы в Пафос, Кипр

Пафос
9
Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 185 м²
€ 670,025
Продается 2-этажная вилла площадью 185 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Квартира 2 комнатыв Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат 96 м²
€ 200,014
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 3 этаже жи…
Вилла 1 комнатав Lempa, Кипр
Вилла 1 комната
Lempa, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 828,846
Виллы №1 и №2 уже построены с крытым полуподвальным помещением 102м2 и садом на крыше 85м2.Р…
Домв Ларнака, Кипр
Дом
Ларнака, Кипр
147 м²
€ 450,828
Продается 0-этажный коттедж площадью 147 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью.…
Комната 3 комнатыв Орунта, Кипр
Комната 3 комнаты
Орунта, Кипр
3 Количество комнат 180 м²
€ 294,075
For sale under construction a detached three bedroom luxury corner house in Zakaki - Limasso…
Квартира 2 спальнив Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 134 м² Количество этажей 1
€ 540,984
Продается квартира площадью 134 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Дом 3 комнатыв Пафос, Кипр
Дом 3 комнаты
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 145 м²
€ 590,615
Восхитительное расположение, великолепная архитектура, потрясающий вид Изысканный комплекс н…
Коттедж 7 спаленв Пафос, Кипр
Коттедж 7 спален
Пафос, Кипр
9 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 297,789
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Дом 3 спальнив Пафос, Кипр
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
142 м²
€ 327,568
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 3 комнатыв Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 130 м²
€ 222,743
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 130 кв.м…
Коттедж 3 комнатыв Лимасол, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 144 м²
€ 472,761
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, пло…
Вилла 4 спальнив Героскипу, Кипр
Вилла 4 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,206,046
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти