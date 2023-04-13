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Купить таунхаус в Пафос, Кипр

Пафос
9
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9 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Пафос, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 369,500
Продается таунхаус площадью 233 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 2 спальнив Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 310,516
Продается таунхаус площадью 99 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж …
Таунхаус 2 комнатыв Пафос, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Пафос, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 318,800
Продается таунхаус с 2 спальнями в самом престижном комплексе «Афродайти Гарденз»…
Таунхаус 1 комнатав Пафос, Кипр
Таунхаус 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 318,000
Роскошный жилой комплекс расположен в самом сердце Като Пафоса. По уровню обслуживания, мест…
Таунхаус 2 спальнив Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается таунхаус площадью 123 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 1 комнатав Пафос, Кипр
Таунхаус 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 359,000
Превосходный Танхаус-люкс - это скрытое сокровище в самом сердце города Пафос, расположен в …
Таунхаус 3 спальнив Пафос, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 239,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Таунхаус 3 спальнив Пафос, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 379,900
Особенности проекта: Курорт был спроектирован с учетом комфорта, отдыха и удовольствия, пред…
Таунхаус 2 спальнив Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 293,000
Продается таунхаус площадью 93 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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