ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
51
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Район Пафос
Пафос
Студии
Квартиры-студии с бассейном в Пафос, Кипр
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 2 спальни
AK, Кипр
3
2
200 м²
2
Цена по запросу
Carob Hill приглашает вас в невероятно красивое место с его стильно оформленными резиденциям…
Рекомендовать
Квартира
Лимасол, Кипр
€ 92,526
Проект в ЛимассолеВдохновленное уникальной формой люминесцентного бриллианта, здание было сп…
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Никосия, Кипр
3
112 м²
€ 531,413
Готовая квартира в пентхаусе с тремя спальнями с потолочным садом, в Неаполе - провинция Лим…
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
1
€ 1,014,000
Продается 1-этажная вилла площадью 338 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
214 м²
€ 706,000
Viewpoint Hills Villa No. 1245-V1 - современная современная вилла класса люкс 3 для продажи …
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
183 м²
1/1
€ 732,057
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
3
133 м²
1/1
€ 408,358
Продается квартира площадью 133 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Рекомендовать
Таунхаус 2 комнаты
Chloraka, Кипр
2
1
€ 305,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
4
300 м²
€ 846,597
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3
1
80 м²
2/3
€ 112,214
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
5
354 м²
2
€ 694,784
· Проект расположен на большом участке земли, интегрированном в историческую те…
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Орунта, Кипр
3
126 м²
€ 229,954
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в провинции Агиос Иоаннис - Лимассол…
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Пафос, Кипр
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL