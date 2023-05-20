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Квартиры-студии в Пафос, Кипр

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Пафос, Кипр
Студия 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 3
€ 140,000
Апартамент В-102 — это удобная и современная квартира-студия в центре Пафоса в комплек…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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