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Кипр
Пафос
Купить недвижимость с видом на море в Пафос, Кипр
Пафос
135
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366 объектов найдено
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Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат
117 м²
1/4 Этаж
€ 285,000
Резиденция № A011, блок 4, в комплексе Жемчужный парк – это великолепные 2-комнатные а…
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат
141 м²
1/5 Этаж
€ 325,000
Квартира № 102 — это красивые апартаменты с 3 спальнями на 1м этаже блока B. Компле…
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат
110 м²
1/5 Этаж
€ 230,000
Квартира ВВ-А103 — это красивые апартаменты с 3 спальнями на 1м этаже блока B. &quo…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
140 м²
€ 655,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат
372 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 8 спален
Пафос, Кипр
10 Количество комнат
440 м²
€ 799,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 6 спален
Пафос, Кипр
8 Количество комнат
440 м²
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
250 м²
€ 700,000
Продается 1-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
294 м²
€ 1,055,000
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат
168 м²
€ 599,000
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
210 м²
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
176 м²
3/1 Этаж
€ 611,000
Продается квартира площадью 176 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
142 м²
€ 355,000
Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
245 м²
3/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 245 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
2 Количество комнат
64 м²
2/1 Этаж
€ 361,000
Продается квартира площадью 64 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат
126 м²
1/1 Этаж
€ 460,000
Продается квартира площадью 126 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена …
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
265 м²
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
260 м²
€ 1,450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
250 м²
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
3 Количество комнат
153 м²
Количество этажей 1
€ 1,330,000
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
440 м²
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
164 м²
€ 659,000
Продается 2-этажная вилла площадью 164 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
135 м²
€ 330,000
Продается 2-этажная вилла площадью 135 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат
409 м²
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
300 м²
€ 3,000,000
Продается частная трех этажная вилла на просторном участке (30 соток) с панорамным видом на …
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
450 м²
€ 2,500,000
Продается двухэтажный дом, окруженный садом и расположен на просторном участке с частным бас…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
370 м²
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 370 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 7 спален
Пафос, Кипр
8 Количество комнат
693 м²
€ 2,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 693 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
178 м²
€ 970,000
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
310 м²
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
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