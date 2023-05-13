Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Район Пафос
  4. Пафос
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с бассейном в Пафос, Кипр

Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Пафос, Кипр
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1
€ 262,366
Елисейский парк Мы предлагаем сделку, которая является не только отличной инвестицией, но…
Квартира 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Квартира 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
€ 593,503
Красивая квартира с 2 спальнями и 2 ванными комнатами расположена в самом центре района Лима…
Вилла 3 спальни в koinoteta agiou tychona, Кипр
Вилла 3 спальни
koinoteta agiou tychona, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 249 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
Квартира 1 спальня в Agios Athanasios, Кипр
Квартира 1 спальня
Agios Athanasios, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€ 314,207
Новый проект - это потрясающее новое частное поместье квартир, предлагающее современную и по…
Вилла 3 спальни в Monagrouli, Кипр
Вилла 3 спальни
Monagrouli, Кипр
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 448,000
Продается 1-этажная вилла площадью 141 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат.…
Квартира 1 комната в Пафос, Кипр
Квартира 1 комната
Пафос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 403,000
Особенности проекта: Это престижное здание расположено в центре города Пафос. Он находится в…
Вилла 3 спальни в Pervolia, Кипр
Вилла 3 спальни
Pervolia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 1-этажная вилла площадью 135 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Вилла состоит…
Квартира 1 спальня в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 59,254
Квартира 2 спальни в Лимасол, Кипр
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 410,000
Продается квартира площадью 133 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 2 спальни в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 58,264
Квартира 2 комнаты в Орунта, Кипр
Квартира 2 комнаты
Орунта, Кипр
Комнаты 2
Площадь 100 м²
€ 283,651
Two bedroom apartment under construction for sale in Panthea - Limassol Province, with 83 sq…
Вилла 3 спальни в Tsada, Кипр
Вилла 3 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 3
Площадь 186 м²
€ 1,899,000
Как богиня, которую она назвала в честь, Артемида прекрасно связана с природой. его гостиная…

Параметры недвижимости в Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти